عروض نوادى مسرح ومحاضرة بثقافة المنيا

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى تقديم عروض نوادى المسرح، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ثلاثة عروض وهى "أطياف حكاية" تأليف ياسين الضوى وإخراج محمد عبد العظيم، "الفيضان" إعداد محمد عبد الصبور وإخراج عصام أسامة، "الباسورد" تأليف كيرلس القس وإخراج مروان ناصر، بحضور أعضاء لجنة المشاهدة وهم المخرج حمدي طلبه، المخرج أسامة طه، المخرج خالد أبو ضيف.



وعقب مشاهدة العروض أقامت اللجنة ندوة نقاشية للثلاثة عروض، وتستكمل اللجنة باقى العروض المقدمة.



كما أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة تثقيفية بعنوان "مشروعات التنمية في محافظتي" حاضرها مدير البيت وذلك ضمن نشاط الثقافة العامة ناقش فيها مشروعات التنمية بمحافظة المنيا.