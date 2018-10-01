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مرأة

مريم فهمي ترقص هيب هوب في مسابقة Miss Talent

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
آية التيجي
قدمت مريم فهمي متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩ رقصة هيب هوب ضمن فعاليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن تعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بنفس الفندق بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.

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