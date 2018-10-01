إيهاب فهمي يهنئ الهضبة بألبوم كل حياتي

هنأ الفنان إيهاب فهمى، الهضبة عمرو دياب بطرح ألبومه الجديد كل حياتى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بعد طرحه أمس.



كتب إيهاب: "سلاما على من يحس ويفن ويتعب من اجل فنه سلاما يا هضبه سلاما عمرو دياب عظمه".



من المعروف أن عمرو دياب طرح امس ألبومه الجديد كل حياتى واستطاع أن يحقق نسبة مبيعات مرتفعة في السوق.