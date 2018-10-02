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اقتصاد

المركزي: صافي الأصول المحلية للبنوك بلغت 3.2 تريليون جنيه في يوليو الماضي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول المحلية للبنوك بلغت 3.2 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.14 تريليون في يونيو السابق له بفارق 600 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.1 تريليون في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 100 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك أن حجم الائتمان المحلي بلغ 3.2 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.46 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.

ووصلت جملة الأصول الأجنبية لـ282.215 مليار جنيه مقابل 309.5 مليار جنيه مقابل 309.53 مليار في في مايو السابق.

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