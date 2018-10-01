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ثقافة

ملتقى فنون التحدي لذوي القدرات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الإدارة العامة للتمكين الثقافي ملتقي فنون التحدي لذوي القدرات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم، الذي افتتحه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بحضور إجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبري، ممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، والكاتب أحمد زحام.

وبدأت الفعاليات باستقبال فرقة التعبير الحركي بمدرسة الأمل بالفيوم الضيوف بعرض فني ببهو القصر، تلي ذلك افتتاح معرض حلي، ورسم علي الخشب، ولوحات من خامات البيئة، وشغل طباعة، وتجميع اشكال من الخشب، وشغل خرز.

شارك فيه مدارس النور للمكفوفين، التربية الفكرية، الأمل للصم، أعقبه وعلي مسرح الشهيد صلاح حامد بالقصر تم تكريم نماذج مؤثرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم: أحمد أشرف صاحب فكرة الملتقي، د. وجيه الشيمي الأستاذ بكلية دار العلوم، محمد أبو طالب رئيس رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة، هشام نادي عالم بصريات، د. محمد ربيع شاعر الفصحي، وذلك بإهدائهم شهادات تقدير الهيئة.

ثم تم تقديم العرض المسرحي "كمان زغلول " تأليف أحمد زحام وأشعار عبده الزراع وموسيقي أحمد النبراوي، وإخراج محمد فؤاد لفرقة أحنا واحد المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الريحاني، وتدور فكرة العرض حول الحلم ومحاولة تحقيقه من خلال تحدي الاعاقة والحلم بالقدرة علي رؤية العالم بشكل مختلف.

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