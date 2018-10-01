ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر تفاصيل قمة صوت مصر برعاية رئيس الوزراء ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
تُعقد القمة الدولية للعلاقات العامة تحت اسم "صوت مصر.. الدولة تتحدث"، والتي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر بالقاهرة للسنة الثالثة على التوالي في 28 أكتوبر الحالى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسوف تشهد القمة حضور مجموعة من المتحدثين العالميين والمحليين، من بينهم الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندسة راندا المنشاوي، نائبة وزير الإسكان.

وأعلنت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية "المنظمة للقمة" خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم للإعلان عن تفاصيل القمة، فضلًا عن أن الحدث - الذي سيستمر ليوم واحد- سيُقدم رؤى إستراتيجية للنهوض بمصر من خلال استعراض خطط واستراتيجيات قادة وصناع السياسات ورؤساء الشركات المشاركين فى القمة بهدف الاطلاع على الأفكار المبتكرة والطروحات الخلاقة.

وتابعت: أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على رعاية القمة هذا العام بعد النجاح الباهر الذى حققته القمتان السابقتان، مشيرة إلى أن مسئولي الحكومة المصرية أثنوا على الجهود المبذولة لانعقاد القمة هذا العام، والتي سيتحدث خلالها ثلاث سيدات ناجحات للغاية من الدولة، وهن الوزراء: -د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى -د.رانيا المشاط وزيرة السياحة -المهندسة راندا المنشاوي نائبة وزير الإسكان.

وأوضحت أن القمة ستشهد مشاركة صناع السياسات ورؤساء الشركات والمهنيين من جميع المستويات لتحديد كيفية قيادة مستقبل بلدنا، مؤكدة أن 23 متحدثًا من كبار صناع السياسات ورؤساء الشركات سيُناقشون التحديات الحالية التى تمر بها مصر وأفضل الممارسات والاتجاهات لتحسين صورة مصر بعد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن القمة ستشهد

وتشهد القمة مشاركة د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الدولية، والمتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة صامويل ويربيرج، ومسئول وزارة الخارجية الأمريكية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ألكسندر بوديروزا، ومحلل الشئون الدولية ميشيل بوكيوركيو.

واستطردت: "القمة ستشهد أيضًا حضور متحدثين بارزين من القطاع الخاص مثل المهندس وليد شتا، رئيس مجموعة "شنايدر إلكتريك"، ومعتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة نستلة شمال شرق أفريقيا، ودينا المفتي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مصر والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وأيمن باكي، مؤسس شركة باقي للضيافة، وعمرو منسى، المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضًا المنتج التليفزيوني، طارق جنايني، وعصام يوسف، كاتب ومقدم برامج تليفزيونية".

يُذكر أن المؤتمر الصحفى شهد حضور اليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وهاينز ماهوني المستشار الثقافي لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية حتي عام 2014، وصامويل ويربيرج مسئول العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية وحاليًا الملحق الصحفي والمتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة ودينا المفتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز مصر، وعصام يوسف كاتب و مقدم برامج.

ننشر تفاصيل قمة صوت مصر برعاية رئيس الوزراء ..فيديو
ننشر تفاصيل قمة صوت مصر برعاية رئيس الوزراء ..فيديو
ننشر تفاصيل قمة صوت مصر برعاية رئيس الوزراء ..فيديو

ترشيحاتنا

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

السيسي يدعو ملك البحرين للمشاركة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رعب في أوهايو بسبب مانيكان.. الطب الشرعي يكشف الحقيقة

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

نجم مانشستر يونايتد يفتح النار على مورينيو

محمد صلاح ورمضان صبحي يظهران في مقر إقامة مدرب مانشستر يونايتد.. صورة

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

كاف يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

العثور على جثة شاب مذبوحا داخل مصلى في إحدى قرى بني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟