ننشر تفاصيل قمة صوت مصر برعاية رئيس الوزراء ..فيديو

تُعقد القمة الدولية للعلاقات العامة تحت اسم "صوت مصر.. الدولة تتحدث"، والتي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر بالقاهرة للسنة الثالثة على التوالي في 28 أكتوبر الحالى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسوف تشهد القمة حضور مجموعة من المتحدثين العالميين والمحليين، من بينهم الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندسة راندا المنشاوي، نائبة وزير الإسكان.





وأعلنت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية "المنظمة للقمة" خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم للإعلان عن تفاصيل القمة، فضلًا عن أن الحدث - الذي سيستمر ليوم واحد- سيُقدم رؤى إستراتيجية للنهوض بمصر من خلال استعراض خطط واستراتيجيات قادة وصناع السياسات ورؤساء الشركات المشاركين فى القمة بهدف الاطلاع على الأفكار المبتكرة والطروحات الخلاقة.





وتابعت: أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على رعاية القمة هذا العام بعد النجاح الباهر الذى حققته القمتان السابقتان، مشيرة إلى أن مسئولي الحكومة المصرية أثنوا على الجهود المبذولة لانعقاد القمة هذا العام، والتي سيتحدث خلالها ثلاث سيدات ناجحات للغاية من الدولة، وهن الوزراء: -د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى -د.رانيا المشاط وزيرة السياحة -المهندسة راندا المنشاوي نائبة وزير الإسكان.





وأوضحت أن القمة ستشهد مشاركة صناع السياسات ورؤساء الشركات والمهنيين من جميع المستويات لتحديد كيفية قيادة مستقبل بلدنا، مؤكدة أن 23 متحدثًا من كبار صناع السياسات ورؤساء الشركات سيُناقشون التحديات الحالية التى تمر بها مصر وأفضل الممارسات والاتجاهات لتحسين صورة مصر بعد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن القمة ستشهد





وتشهد القمة مشاركة د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الدولية، والمتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة صامويل ويربيرج، ومسئول وزارة الخارجية الأمريكية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ألكسندر بوديروزا، ومحلل الشئون الدولية ميشيل بوكيوركيو.





واستطردت: "القمة ستشهد أيضًا حضور متحدثين بارزين من القطاع الخاص مثل المهندس وليد شتا، رئيس مجموعة "شنايدر إلكتريك"، ومعتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة نستلة شمال شرق أفريقيا، ودينا المفتي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مصر والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وأيمن باكي، مؤسس شركة باقي للضيافة، وعمرو منسى، المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضًا المنتج التليفزيوني، طارق جنايني، وعصام يوسف، كاتب ومقدم برامج تليفزيونية".





يُذكر أن المؤتمر الصحفى شهد حضور اليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وهاينز ماهوني المستشار الثقافي لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية حتي عام 2014، وصامويل ويربيرج مسئول العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية وحاليًا الملحق الصحفي والمتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة ودينا المفتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز مصر، وعصام يوسف كاتب و مقدم برامج.