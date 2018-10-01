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أخبار البلد

السفير الفرنسي بالقاهرة: الدبلوماسية المصرية تتمتع بمستقبل مشرق.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
محمود نوفل
شارك ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة مع عدد من الطلاب المصريين في الأكاديمية الدبلوماسية ، الذين تلقوا التدريب في باريس بتمويل من المعهد الفرنسي بالقاهرة.

قال السفير الفرنسي بالقاهرة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر " مع هذه المواهب الشابة حيث تتمتع الدبلوماسية المصرية بمستقبل مشرق".

وكان السفير الفرنسي قد شارك بالأمس في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الذي تنظمه وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "فرانس برس" عن كأس العالم في روسيا 2018، حيث حمل اسم "فوق سطح العالم"، وسلط الضوء على هذا الحدث الكوني بدءًا من مباراة الافتتاح، وحتى المباراة النهائية للبطولة في 15 يوليو الماضي، من خلال مجموعة مختارة من أفضل الصور في المعهد الفرنسي بالإسكندرية.

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