بمناسبة العام الدراسي الجديد: 500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها

قرر مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، صرف منحة مالية 500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بمناسبة بدء العام الدراسي 2018-2019.





وكان المغربي قد اقترح على مجلس الجامعة فى اجتماعه صرف هذه المنحة وقد وافق المجلس عليها، علي أن تصرف من الموارد الذاتية للجامعة.





وأشاد "المغربي"، بالجهد الذى بذله العاملون في مختلف الإدارات لإتمام جاهزية الجامعة وكلياتها الخمس عشرة لاستقبال العام الجامعى الجديد، وبدء الدراسة دون وجود أى معوقات والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لمبانى ومدرجات الكليات وقاعات المحاضرات وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة لضمان كفاءة التشغيل بصفة مستمرة.