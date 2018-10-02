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ثقافة

قصور الثقافة تواصل ترحالها مع أطفال حلايب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة بالمناطق التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث واصلت الإدارة العامة لثقافة الطفل فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال حلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر ودمجهم مع ذويهم بالقاهرة واكتشاف مواهبهم المتنوعة.

تضمنت فعاليات اليوم زياره ميدانية لمجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص تخللها ورشة حكى عن الحقبة الرومانية وعصر الشهداء وورشة فنون تشكيلية "رسم حر بألوان الأويل باستيل" من وحى المكان والفن القبطى والإسلامي.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول للرحلات والزيارات الميدانية بدأ برحلة للأهرامات وأبو الهول صاحبها ورشة حكى عن الحقبه الفرعونية عصر بناة الأهرام، وورشة فنون تشكيلية "رسم حر من وحى المكان".. ومساءً زار الأطفال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي بدأت الزيارة بورشه تصنيع حلى واكسسوارات وورشه عمل مجلة عن المعالم السياحية الفرعونية بعنوان "آثار وأسرار"، واختتمت الزيارة بمشاهدة عرض مسرحى بعنوان "الوردة الزرقاء" تأليف فاطمة المعدول يتحدث عن التسامح وقبول الآخر لفريق جاردن سيتي لمسرح العرائس.

وفي إطار متصل نظمت الإدارة العامة للشباب والعمال أمس محاضرة بعنوان "ثورة ضد الإدمان" ألقاها وليد عبد الظاهر عبد العزيز باحث اجتماعي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تناول خلالها أضرار التدخين وأنواع المخدرات وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية.

كما واصل قصر ثقافة طفل أحمد بهاء الدين بأسيوط التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة في بروفات فرقة الفنون الشعبية.

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