حماية المستهلك يعلن عن 5 طرق ومنصات لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن الطرق والمنصات التي يستقبل منها شكاوى المواطنين، والتي تمثلت في كل من "الخط الساخن 19588"، "مكاتب البريد"، "رقم الواتساب 01281661880"، "الموقع الإلكتروني للجهاز".



كما يستقبل الجهاز الشكاوى من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" على الرابط التالي: https://www.facebook.com/cpa.gov.eg/



وناشد الجهاز، المواطنين، بضرورة الحذر من التعامل مع السلع مجهولة المنشأ، أو التعامل عن طريق المواقع الإلكترونية المجهولة دون اعتماد فواتير شراء.