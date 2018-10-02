قناة السويس التنمية والعمل نموذجا.. ندوة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون بمدرسة التربية الفكرية بسمادون محاضرة بعنوان "التغذية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة" ألقاتها عبير محمد رشاد، تحدثت عن أضرار الأغذية المحفوظة، آداب الطعام وأحاديث سيدنا محمد عن آداب الطعام ونماذج لبعض الأغذية المحفوظة مثل "الشبسى والعصائر ومرق الدجاج"، ثم توزيع بعض القصص على التلاميذ لتلوين صور لبعض الخضر والفواكة وتوزيع الحلوى على الطلبة وتحفيزهم وتشجيعهم على التعلم.



كما أقام بيت ثقافة منوف بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية لقاء حواري عن ترشيد استهلاك المياة بعنوان "ثقافة حياة" أداره حسين منصور وشارك فيه الشيخ عرفة مصطفي الذي تحدث عن أهمية الماء في حياتنا وكيف أن الله عز وجل قد ذكر الماء في عدة مواضع من آيات الذكر الحكيم وأهميته في حياة البشر، كما أشار بحيري محمد بحيري مسئول في شركة المياه بشبين الكوم عن توعية الناس لترشيد استهلاك المياة وكيف أن نقطة الماء تحدث فرق في حياة البشر وأننا نحتاج أن نحافظ علي كل نقطة ماء من أجل حياتنا، اختتم اللقاء بفقرة فنية لفرقة المنوفية للآلات الشعبية بمركز شباب الحامول – منوف.



بينما عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "محافظتي" ألقاها مهندس عبد المقصود النجار، بدأ حديثه بالتعريف بمحافظة المنوفية، وأوضح أهمية المحافظة السياسية، موضحًا أن معظم القيادات السياسية كانوا من محافظة المنوفية، وأيضا تم سرد تاريخ المحافظة منذ القدم وكيف كانت وكيف أصبحت وكيف ساهمت في الفتح الإسلامي وأيضا تم التعريف بها من حيث المساحة والمدن والقري التي لها تاريخ وعدد السكان.



كما أقام بيت ثقافة البتانون محاضرة بعنوان "بنك المعرفة" ألقاها د. عادل نبيل بمدرسة الثانوية العامة المطورة بنين، وتحدث عن بنك المعرفة المصري كأكبر مصادر المعرفة على الإنترنت داخل مصر، حيث يعطي الطلاب والمعلمين والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية من جميع أنحاء العالم.



أما فى بيت ثقافة الباجور أختتمت فعاليات معرض فن تشكيلى بعنوان "الهجرة النبوية" للفنان عبد الرؤوف إبراهيم.



وفى بيت ثقافة قويسنا عقدت ندوة بعنوان " قناة السويس التنمية والعمل نموذجًا" أدارها الشاعر والناقد أحمد مرسال، شارك فيها الدكتور عباس علام استاذ بكلية التربية جامعة بورسعيد والشاعر على الميهى المدير العام السابق لإعلام جامعة المنوفية ورئيس نادى أدب شبين الكوم والشاعر الناقد أحمد مرسال والقاص الروائى سالم محمود رئيس نادى الأدب المركزى بالمنوفية، دارت الندوة حول الحديث عن المصريين القدماء كأول من شق قناة لربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق نهر النيل وفروعه وكانت أول قناة أنشأها سنوسرت الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة عام ١٨٧٤ ق.م، ثم أهملت وأعيد افتتاحها عدة مرات تحت عدة أسماء منها: قناة سيتي الأول عام ١٣١٠ق، كما تم الحديث عن مشروع تنمية قناة السويس.