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ملفات

مشاكل الجامعة العمالية والقومية للأسمنت وقانون العمل الجديد والمعاشات.. أبرز الملفات على طاولة اجتماع الاتحاد العالم.. غدا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
أماني نوار
خالد عيش: لا بد من التعاون بيننا والقوى العاملة لحل أزمة الجامعة العمالية
عبد الفتاح فكري: الانعقاد الرابع سيشهد مناقشة مشروع التأمينات والمعاشات


يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، ورؤساء نقابات الاتحاد، اجتماعا، غد الأربعاء؛ لمناقشة كل المستجدات في العمل النقابي.

ومن جانبه قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الاتحاد سيناقش العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بشئون العمل والعمال، والتي من المفترض طرحها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضح عيش أن أهم القوانين المنتظر مناقشتها في البرلمان، هي "قانون العمل، قضية العمالة غير المنتظمة"، فضلا عن "البدل النقدي لرصيد الإجازات"، كما تم إدراج بعض المشاكل مثل الخاصة بكل من الجامعة العمالية والشركة القومية للأسمنت.

وأكد خالد عيش ضرورة وجود تعاون متواصل بشكل أكبر بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة لتطوير الجامعة العمالية.

فيما أوضح عبد الفتاح فكري أنه تم إرسال خطاب إلى جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نيابة عن 11 عضوا باتحاد العمال؛ لمناقشة 3 قضايا، هي أزمتي "شركة القومية للاسمنت، والجامعة العمالية"، و"معايير توزيع المؤسسات التابعة لاتحاد العمال والصناديق التى يمثل بها أعضاء اتحاد العمال".

وأشار فكري إلى أن الفصل التشريعي الرابع سيشهد مناقشة مشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف علاج مشكلات التطبيق للقانون العمالي 79 لعام 75، بما يحقق زيادة تلقائية في المعاشات تتناسب مع المتطلبات المعيشية للمنتفعين وتوفير الاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعي.

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