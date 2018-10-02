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ثقافة

قصور الثقافة تكرم أوائل ثانوية الصم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:21 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي


نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا لتكريم الطلبة أوائل الثانوية العامة بالقاهرة من الصم وضعاف السمع بقصر ثقافة مصر الجديدة.

تضمن الاحتفال كلمة ألقتها إجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي رحبت خلالها بالفائزين مشيدة بجهودهم واجتهادهم الذي يستحق التكريم ليصبحوا قدوه لأقرانهم وفاعلين في مجتمعهم.

أعقب ذلك تسليم شهادات تقدير للطلبة الفائزين، بالإضافة لعرض فني لفريق بانتومايم، وعرض سينمائى مترجم للغة الإشارة، بجانب ورشة فنون تشكيلية وافتتاح معرض لنتاج الورش السابقة على هامش الاحتفالية.

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