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ثقافة

حفل توقيع المجموعة القصصية الدنيا حظوظ بثقافة الدقهلية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الدقهلية، وأقام بيت ثقافة المطرية حفل توقيع المجموعة القصصية "الدنيا حظوظ" للأديب مجدى حبيب الله الريس.

بدأ الحفل بكلمة الأديب محمد خليل الذى تناول النقد الأدبى للمجموعة القصصية والبناء الفني لها موضحًا أن المجموعة تتحدث عن الأزمات الشخصية والإنسانية التى تواجه الناس فى حياتهم اليومية ثم تطرق إلى التحليل النفسي للشخصية فى الأعمال الابداعية وقال أن القاص يتمتع بالصدق الفنى بدرجة عالية، وبدأ الأديب السيد الجيار حديثه بنقد المجموعة القصصية بداية من عنوان المجموعة الذى يجد رابطًا كبيرًا بينه وبين محتوى المجموعة ثم تطرق للأدوات الأدبية والعناصر مشيرًا إلى التنوع فى تناول القاص لمجموعته القصصية، وتخلل الحفل عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية وشارك فنانو الفرقة بأغانى متنوعة منها ''أحن شوقا'' للفنان محمود العاصى ،''لسه فاكر -فى يوم وليلة -أما براوة'' للفنانة أسماء رفعت ، ''سنة وسنتين-السهرة يا عيونى '' للفنان فتحى الضهراوي.

كما نظم قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان " يعنى ايه كلمة وطن '' حاضرهاعلى العايدى وضح خلالها معنى المواطنة ودور المواطن فى الإرتقاء بالوطن .

بينما نظم بيت ثقافة السنبلاوين حفل لفريق كورال الطفل بقيادة المايسترو محمد صلاح وقدم الفريق أغانى فردية لعدد من الأطفال منهم نورهان محفوظ ومريم حماده وإبراهيم الشرقاوى وندى الراعى وأسماء خالد وغيرهم بالاضافة إلى أغانى جماعية.

ونظم بيت ثقافة بدواي ورشة رسم وقام الأطفال برسم عدة لوحات لمناسبات مختلفة.

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