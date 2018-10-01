استشاري يوضح الأعراض المصاحبة لعمليات تكميم المعدة

أكد الدكتور وائل شعلان استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير زميل الكلية الملكية للجراحين بايرلاندا وانجلترا أن عمليات تكميم المعدة للتخلص من السمنة لها بعض الأعراض الطبيعية المصاحبة لها, رغم أن معدل الأمان فيها يقترب من 100% , وخاصة أن نسبة الخطورة فيها تقترب من الإنعدام .



وقال شعلان أن المريض يشعر ببعض التغيرات التى تطرأ عليه بعد عمليات التكميم وكل هذه التغيرات طبيعية الى درجة متناهية حيث يشعر بعض المرضى بتغير فى طعم الماء مثلا وهناك مرضى أخرين يشعرون بألم فى المعدة بعد العملية مباشرة وهذا طبيعى جدا فالأثار الجانبيه التي قد تحدث بعد العملية مباشرة لاتذكر ونسبتها ضئيله , وبالعكس فان الامراض المرافقه للسمنه يمكن السيطره عليها مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وامراض التنفس.





وأضاف شعلان أن السمنة ترفع معدلات الوفيات أكثر من التدخين , وقال أنه ليس من الضرورى القيام بعمليات السمنة لكل مريض سمنة ولكن تأتى الجراحة بعد الفشل فى الوصول للوزن المثالى من خلال محاولات الرجيم والرياضة .



وأشار شعلان الى أن هناك أسباب كثيرة للإصابة بالسمنة ومن أهم هذه الأسباب أن هناك أدوية تسبب السمنة لأن تركيبها الدوائى يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير .



أوضح شعلان أن عملية تكميم المعدة إذا تمت على أيدي جراحين متخصّصين في جراحة السمنة وضمن إشراف اختصاصية تغذية متخصّصة في هذا الموضوع، وضمن التوصيات العالمية وهي مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35 مع وجود أمراض مصاحبة للسمنة، أو مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 بغض النظر عن وجود الأمراض فإن أعراض عملية تكميم المعدة لا تكاد تذكر.

