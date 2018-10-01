ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استشاري يوضح الأعراض المصاحبة لعمليات تكميم المعدة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور وائل شعلان استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير زميل الكلية الملكية للجراحين بايرلاندا وانجلترا أن عمليات تكميم المعدة للتخلص من السمنة لها بعض الأعراض الطبيعية المصاحبة لها, رغم أن معدل الأمان فيها يقترب من 100% , وخاصة أن نسبة الخطورة فيها تقترب من الإنعدام .

وقال شعلان أن المريض يشعر ببعض التغيرات التى تطرأ عليه بعد عمليات التكميم وكل هذه التغيرات طبيعية الى درجة متناهية حيث يشعر بعض المرضى بتغير فى طعم الماء مثلا وهناك مرضى أخرين يشعرون بألم فى المعدة بعد العملية مباشرة وهذا طبيعى جدا فالأثار الجانبيه التي قد تحدث بعد العملية مباشرة لاتذكر ونسبتها ضئيله , وبالعكس فان الامراض المرافقه للسمنه يمكن السيطره عليها مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وامراض التنفس.


وأضاف شعلان أن السمنة ترفع معدلات الوفيات أكثر من التدخين , وقال أنه ليس من الضرورى القيام بعمليات السمنة لكل مريض سمنة ولكن تأتى الجراحة بعد الفشل فى الوصول للوزن المثالى من خلال محاولات الرجيم والرياضة .

وأشار شعلان الى أن هناك أسباب كثيرة للإصابة بالسمنة ومن أهم هذه الأسباب أن هناك أدوية تسبب السمنة لأن تركيبها الدوائى يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير .

أوضح شعلان أن عملية تكميم المعدة إذا تمت على أيدي جراحين متخصّصين في جراحة السمنة وضمن إشراف اختصاصية تغذية متخصّصة في هذا الموضوع، وضمن التوصيات العالمية وهي مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35 مع وجود أمراض مصاحبة للسمنة، أو مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 بغض النظر عن وجود الأمراض فإن أعراض عملية تكميم المعدة لا تكاد تذكر.

ترشيحاتنا

وفاة شقيق الفنانة بدرية طلبة والجنازة غدا بالإسكندرية

برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

6 حيل لتنظيف حمامك في 15 دقيقة فقط

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

سيد معوض: كان ينقصنا مناشدة صالح جمعة بالالتزام عبر الفضائيات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف أحمد الفيشاوي وندى الكامل

يوسف زيدان: والدي تزوج 6 مرات وعندي 11 أخا.. فيديو

تامر عاشور يساند حازم إمام على طريقته الخاصة

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟