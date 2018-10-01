شروق شريف تقدم منحوتة بالاسبراي الألوان في مسابقة Miss Talent.. صور

قامت شروق شريف متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩ بالرسم بالاسبراي الألوان في مسابقة Miss Talent ضمن فعاليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



وعرضت كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تنوعت مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.



يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.