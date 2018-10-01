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بين الناس

قارئ يشكو عجز المدرسين في مدسة عرابة أبوعزيز الإبتدائية بسوهاج

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي قرية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في رسالة، لـ «صدى البلد»، من نقص أعداد المدرسين في مدرسة عرابة أبوعزيز الإبتدائية بالظهير الصحراوي.

وقال عبدالظاهر الخطيب، أحد أولياء أمور القرية في رسالته لـ صدى البلد: "المدرسة بتعاني عجز كتير في المدرسين.. وولادنا بتروح المدرسة تقعد فاضية علشان مفيش مدرس بيدخلهم.. وكل ما نشتكى يقولوا عندنا عجز كبير".

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومدير ادارة المراغة التعليمية بسد عجز المدرسين لصالح العملية التعليمة والإهتمام بمستقبل الطلاب.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس أب 01025555056.

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