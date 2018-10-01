قارئ يشكو عجز المدرسين في مدسة عرابة أبوعزيز الإبتدائية بسوهاج

اشتكى أهالي قرية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في رسالة، لـ «صدى البلد»، من نقص أعداد المدرسين في مدرسة عرابة أبوعزيز الإبتدائية بالظهير الصحراوي.



وقال عبدالظاهر الخطيب، أحد أولياء أمور القرية في رسالته لـ صدى البلد: "المدرسة بتعاني عجز كتير في المدرسين.. وولادنا بتروح المدرسة تقعد فاضية علشان مفيش مدرس بيدخلهم.. وكل ما نشتكى يقولوا عندنا عجز كبير".



وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومدير ادارة المراغة التعليمية بسد عجز المدرسين لصالح العملية التعليمة والإهتمام بمستقبل الطلاب.



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