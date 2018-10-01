تراجع عجز المعاملات الجارية إلى 8.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي، أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للدخل بقيمة 22 مليار دولار مقارنة بـ31 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.



أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 12.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، ليرتفع الفائض بميزان الخدمات مسجلا 11 مليار دولار بعد أن كان 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي.



وذكر التقرير أن فائض ميزان السفر ارتفع إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي مع زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% مسجلا 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018 الماضي مقارنة بـ4.9 مليار دولار في العام السابق له.



وأشار التقرير إلى أن صافي التحويلات الجارية ارتفع بدون مقابل وبمعدل 21.2% مسجلا 26.5 مليار دولار مقارنة بـ21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي معززا بتصاعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 4.6 مليار دولار.



أعلن البنك المركزي عن تراجع حجم العجز في حساب المعاملات الجارية إلي 8.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي ليسجل 6 مليارات دولار بالمقارنة بـ14.4 مليارا بنهاية العام المالي السابق عليه، نظرا لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 98.1% و زيادة صافي التحويلات الجارية بمعدل 21.2% واستقرار العجز بالميزان التجاري عند 37.3 مليار دولار.