الصحة: 5 آلاف مصاب بفيروس سي في اليوم الأول للمسح الشامل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه حتى الآن تم توقيع الكشف على 70 ألف مواطن على مستوى 9 محافظات بالمرحلة الأولى للمبادرة، منوهًا بأن الكشف أثبت أن 47 ألف مواطن جاءت النتيجة سلبية لفيروس سي، و5 آلاف جاءت النتيجة إيجابية.





وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن نسبة الإقبال على المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة أكثر من المتوقع.





ولفت إلى أن ظهور نتيجة الكشف إيجابية بمرض فيروس سي لا يعني الإصابة بالمرض، بل لابد من إجراء تحليل آخر حيث أن من يصابوا بالمرض ويشفوا منه تكون لديهم أجسام مضادة، أو قد تكون إصابة جديدة، مناشدا المواطنين إلى مراكز الكشف، قائلا: "دي فرصتكم تطمنوا على صحتكم".