زوجة عم ماجد المهندس تضعه في موقف محرج

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، تظهر فيه زوجة عم الفنان ماجد المهندس تستنجد به وتطلب مساعدات مادية لما تواجه من أحوال مادية سيئة.



وقالت السيدة في الفيديو إنها مترملة ومريضة وتعاني من الأحوال المادية السيئة، وطلبت مساعدة ماجد المهندس لأنها غير قادرة على الكسب.



وكان آخر أعمال ماجد المهندس الفنية، ألبومه "الدنيا دوارة" الذي طرحه في شهر يناير من العام الجاري 2018، بعد غياب 4 سنوات، ويتضمن ٢٤ عملا تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين الكبار.



ومن الشعراء المشاركين في الألبوم: الشاعر سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وسعود البابطين، وقوس وفائق حسن، وفيصل السديري، وشافي السبيعي، والعالية، ومن الملحنين: سهم، وياسر بوعلي، ونواف عبد الله، والفنان وليد الشامي، ورزام، ومحمود خيامي.



