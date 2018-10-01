الأهلي يرسل اللائحة الجديدة إلى اللجنة الأولمبية لنشرها في الجريدة الرسمية

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة مساء اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، وقرر خلالها المجلس إرسال نسختين مطبوعتين، وأخريين «وورد» من لائحة النظام الأساسي إلى اللجنة الأوليمبية- موقّعيْن من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي.



وطلب الأهلي من اللجنة الأولمبية نشر اللائحة في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على نفقة النادي، في أقرب وقت، حتى تدخل اللائحة حيّز التنفيذ الفعلي، وذلك بعد إقرارها من قِبل الجمعية العمومية، يوم الجمعة الماضي، وبعد أن اعتمدها أيضًا مجلس الإدارة.