مطار القاهرة يطبق نظام بصمة الوجه للعاملين

بدأت شركة مطار القاهرة الدولي، اليوم، تطبيق نظام بصمة الوجه للعاملين للحضور والانصراف من مواقع عملهم، وذلك طبقا للائحة البدلات والمزايا والجزاءات التأديبية.





وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه يتم السماح للعاملين بالنظام الصباحي بالتوقيع بجهاز البصمة اعتبارا من 8 صباحا ولمدة ساعة، وفي حال تأخر الموظف عن الساعة التاسعة والربع يتم حرمانه من 5 أبناط من الحافز عن كل تأخير عن مواعيد العمل الرسمية، وذلك وفقا للبند 2 للمادة 21 من لائحة البدلات والمزايا بخفض الحافز شهريا.



