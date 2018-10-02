نائبة: دعم الرئيس السيسي للطلاب ذوي الإعاقة غير مسبوق

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن كلمة الرئيس السيسي وقرارات التى أصدرها اليوم فى صالح ذوي الاحتياجات الخاصة، تلقي بظلالها على مدى اهتمامه بهذه الفئة المجتمعية.



وأضافت "هجرس" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن قرارات الرئيس بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ماديًا، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، يجعل وزارة التعليم أمام مسؤولية كاملة لتنفيذ كل ما تحتاجه هذه الفئة دون أى مبررات، مشيرةً إلى أن الرئيس بذلك يدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل غير مسبوق.



وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، كبير جدًا، لاسيما وأنه يمثل عبء على 40% من السكان، إذا كان تشكل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة 10% من المجتمع.



كان الرئيس السيسي كلف وزير الدفاع، خلال افتتاحه مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، بإنشاء مركز لذوي الاحتياجات، فضلًا عن تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.