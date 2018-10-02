علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك أمر أوصى به رسول الله –صلى الله عليه وسلم- للحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى، لكن هناك الكثيرين يغفلون عنه.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل اجتماعي فيسبوك، أن شكر الله وحمده على نعمه وفضله من الأمور ، التي حثنا عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لما له من فضل كبير في زيادة النعم والبركة فيها والمحافظة عليها، مشيرصا إلى أن عدم شكر الله قد يحول النعمة إلى عذاب.



واستشهد بما قال الحسن البصري- رحمه الله تعالى-:«إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابًا، ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة ، والجالب، لأنه يجلب النعم المفقودة» .



