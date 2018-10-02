نائب رئيس الاتحاد العام: ما فعله جبالي المراغي خيانة للتنظيم النقابي.. صور

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن 11 من ممثلي النقابات العامة تقدموا بمذكرة لعقد اجتماع طارئ لرئيس الاتحاد جبالي المراغي، لمناقشة ثلاثة قضايا هامة.



وأكد رئيس النقابة العامة في تصريحات لـ صدي البلد أن القضايا الثلاث تناقش أزمة شركة القومية للأسمنت وأزمة الجامعة العمالية ومعايير توزيع المؤسسات التابعة لاتحاد العمال والصناديق التي يمثل بها أعضاء اتحاد العمال.



وأوضح البدوي، أن الأعضاء فوجئوا بتوزيع جدول أعمال الاجتماع مجلس إدارة سيعقد في السادسة مساء يوم الأربعاء القادم وتم تجاهل ما قدموه.



وشدد رئيس النقابة العامة، أن ماحدث من الرئيس الجبالي ما هو إلا خيانة للتنظيم النقابي ويستحق المساءلة.



وأضاف البدوي، أنه لا يصح أن يناقش الأحزاب أزمة القومية للأسمنت ونقف مكتوفي الأيدي، مضيفا أن أزمة الجامعة العمالية تحتاج إلي مجهود نقابي جبار لحلها.