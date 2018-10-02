ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
دعاء
دعاء
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن دعاء الله بترديد أربع كلمات شائعة على ألسنة الكثير من الناس.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل اجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم – نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وترديد هذه الكلمات عند الدعاء: « اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي»، مستشهدًا بما ورد في سُنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «‏إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ »، وفي رواية البخاري ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ‏لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ‏، ‏لِيَعْزِمْ ‏ ‏فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَهُ ».

وتابع: وفي لفظ لمسلم ، ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏: ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ :‏ ‏«إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ ‏ ‏لِيَعْزِمْ ‏‏الْمَسْأَلَةَ ‏‏، وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا ‏ ‏يَتَعَاظَمُهُ ‏ ‏شَيْءٌ أَعْطَاهُ»، مشيرًا إلى أن ‏قَوْلُهُ : « لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ » ‏الْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ الدُّعَاءُ قَالَ الْعُلَمَاءُ : عَزْمُ الْمَسْأَلَةِ الشِّدَّةُ فِي طَلَبِهَا وَالْحَزْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ فِي الطَّلَبِ وَلَا تَعْلِيقٍ عَلَى مَشِيئَةٍ وَنَحْوِهَا : وَقِيلَ هُوَ حُسْنُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَةِ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ اِسْتِحْبَابُ الْجَزْمِ فِي الطَّلَبِ وَكَرَاهَةُ التَّعْلِيقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ .

وأضاف أنه قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ اِسْتِعْمَالُ الْمَشِيئَةِ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ ‏لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ، وَقِيلَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّ فِي هَذَا اللَّفْظِ صُورَةَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبِ مِنْهُ قَالَ النَّوَوِيُّ .ا.هـ.، مشيرًا إلى أن تعليق الدعاء بالمشيئة يدلّ على ضعف في العزم ، أو أن الداعي يخشى أن يُكره المدعو، والله سبحانه وتعالى لا مكره له ، كما في الحديث .

ترشيحاتنا

نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

لماذا أوصانا الرسول بالمداومة على الاستغفار من الذنوب؟

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

محمد صلاح: باكيتا كان أحد أفضل المدربين لنادي للزمالك.. فيديو

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

مؤمن زكريا: ظلمنا أمام الوداد في النهائي السابق.. وسنعوض هذا العام.. فيديو

سلطان بن سحيم: أمير قطر لا يمتلك كاريزما وسياسته فاشلة

صحف الكويت: المحروسة تحتفل بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر.. ميلانيا ترامب في زيارة تاريخية لمصر.. إيران تضرب شرق الفرات.. تركيا تصر على اجتياح المنطقة.. وسكان مقدونيا يوافقون على تغيير اسم البلاد

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

جدل حول وفاة طالب جامعي بالمنيا.. الأهل: صعق نتيجة الأمطار.. والصحة: الجثة بها إصابات والسبب مجهول

هاني رمزي عن استبعاد فتحي وعبد الشافي والسعيد: السن له أحكام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟