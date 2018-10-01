حقيقة انتشار تي شيرت مثير للجدل بين النجمات

نشرت النجمات والناشطات عبر انستجرام صورًا لهن مرتديات تي شيرت أبيض على شكل صدر مشوه صمم خصيصًا للتوعية ضدّ سرطان الثدي.



وأطلقت الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة "no drama" أيّ "لا للدراما" للكشف المبكر عن سرطان الثدي ولتقديم الدعم للنساء الناجيات من هذا المرض.



ومن بين هولاء الناشطات عبر انستجرام الشقيقات أليس، نادين وفرح عبد العزيز، الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، الفاشينيستا جويل ، الممثلة جيسيكا بستاني، خبيرة المظهر لمى لاوند ونائب رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي.