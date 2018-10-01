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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13.2 مليار دولار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل إلي 13.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.4 مليار بنهاية العام السابق له.

وأشار تقرير صادر عن البنك حول أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغ 7.7 مليار دولار نتيجة لتدفق صافي استثماري بقطاع البترول بنحو 4.5 مليار دولار.

وشهدت محفظة الاستثمارات بأوراق المالية تراجعًا لتبلغ استثماراتها 12.1 مليار دولار مقارنة بـ16 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي، مرجعا ذلك الي انخفاض استثمارات الأجانب في استثمارات أذون الخزانة لتحقق صافي مشتريات بقيمة 6.5 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار بنهاية العام قبل الماضي.

وبلغت حصيلة القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 10 ملايين دولار عن العام السابق له.

ذكر التقرير أن البنك المركزي استطاع سداد مبلغ 3.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 8.1 مليار دولار صافي استخدامات مما خفض التزامات البنك المركزي في مواجهة العالم الخارجي.

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