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فن

وفاة شقيق الفنانة بدرية طلبة والجنازة غدا بالإسكندرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
سمر سعد
أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة شقيقها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت بدرية :"البقاء لله فى اخويا أحمد محمد طلبة" وقررت اسرة الراحل ان تقيم مراسم الجنازة بالاسكندرية غدا ولم يحدد موعد العزاء حتى الان.

يذكر ان بدرية طلبة تشارك فى تقديم برنامج "نفسنه" مع شيماء سيف عبر قناة القاهرة والناس.

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