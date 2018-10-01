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رياضة

ريال مدريد يتحدى برودة موسكو على ملعب الذكريات السيئة .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:45 م
من جانب تدريبات اليوم
من جانب تدريبات اليوم
حسن العمدة
أدى ريال مدريد، اليوم الاثنين، مرانه الأخير على ملعب (لوجنيكي)، بالعاصمة الروسية، عشية مباراته أمام سيسكا موسكو، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ودخل بعض لاعبي الفريق الملكي للملعب، وهم يرتدون قفازات وغطاء للرقبة، بسبب درجات الحرارة المنخفضة في موسكو مقارنة بمدريد.

وأجرى اللاعبون بعض تدريبات الإحماء والجري، ثم قاموا بعمل مجموعات صغيرة، لتناقل الكرة فيما بينهم، وذلك تحت أنظار المدرب، جولين لوبيتيجي.

ويمثل ملعب (لوجنيكي) الذي سيحتضن مباراة الغد، ذكرى سيئة للاعبي الفريق الملكي الدوليين الإسبان، حيث شهد خروجهم من ثمن نهائي مونديال 2018، على يد أصحاب الأرض بركلات الترجيح وهو الأمر المناقض تماما للفرنسي، رافائيل فاران، الذي توج على نفس الملعب بلقب العالم، على حساب كرواتيا في النهائي.

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