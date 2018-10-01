عمرو مرعي: لو كنت لاعبا بالأهلي أو الزمالك لشاركت في المونديال

أكد عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، أنه لو كان لاعبا في الأهلي أو الزمالك لانضم لمنتخب مصر وشارك في كأس العالم روسيا 2018.



وقال مرعي فى تصريحات تليفزيونية: "في الشهور التي سبقت كأس العالم كنت أشارك باستمرار مع النجم الساحلي وسجلت 5 أهداف، كنت أستحق التواجد مع المنتخب في المونديال وبالفعل تواصلت مع أحد أفراد الجهاز الفني لكنه لم يرد على اتصالاتي، فتواصلت مع شخص آخر في الجهاز وقال لي إنها اختيارات الجهاز الفني".



وأكد مرعي "بعد هذه المكالمة شعرت بالندم لأنني كان يجب علي ألا أتوسل لهم من أجل الانضمام للمنتخب، وأعتقد أنني إذا كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك قبل المونديال لاختارني كوبر وشاركت في كأس العالم".



وكشف مرعي: "عندما انضممت للمنتخب في مباراة غانا الأخيرة في تصفيات كأس العالم كنت أعلم تماما أنني لن أنضم مرة أخرى رغم أنني نفذت كل تعليمات الجهاز الفني وظهرت بمستوى مميز".



وأتم تصريحاته: "أمتلك بعض العروض من خارج مصر لكن سأحاول التركيز مع النجم في الفترة المقبلة للظهور بشكل أفضل".