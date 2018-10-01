القومي للإعاقة: السيسي أعطى دعما قانونيا لاهتمام الدولة بذوي الإعاقة

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إن حضور الرئيس السيسي للملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، يؤكد اهتمام الدولة بذوي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع.



وأشار "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن الفعاليات الخاصة التي كانت تنظم لذوي الإعاقة قبل عهد الرئيس السيسي كان ينتهي دورها بمجرد انتهاء الفعالية، أما الفترة الحالية نجد أن الاهتمام ليس من رأس الدولة فقط، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أعطي دعما وتأسيسا قانونيا لحقوق ذوي الإعاقة يضمن استمرارية اهتمام الدولة.



ولفت إلي أن الدستور يضم 9 مواد تختص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك مجلسا قوميا تم إنشاؤه للاهتمام بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي نواب بمجلس الشعب يمثلون هذه الفئة من المجتمع.



