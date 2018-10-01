ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القومي للإعاقة: السيسي أعطى دعما قانونيا لاهتمام الدولة بذوي الإعاقة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:10 م
الدكتور أشرف مرعي،
الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون ذوي الإع
توك شو
قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إن حضور الرئيس السيسي للملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، يؤكد اهتمام الدولة بذوي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع.

وأشار "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن الفعاليات الخاصة التي كانت تنظم لذوي الإعاقة قبل عهد الرئيس السيسي كان ينتهي دورها بمجرد انتهاء الفعالية، أما الفترة الحالية نجد أن الاهتمام ليس من رأس الدولة فقط، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أعطي دعما وتأسيسا قانونيا لحقوق ذوي الإعاقة يضمن استمرارية اهتمام الدولة.

ولفت إلي أن الدستور يضم 9 مواد تختص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك مجلسا قوميا تم إنشاؤه للاهتمام بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي نواب بمجلس الشعب يمثلون هذه الفئة من المجتمع.

ترشيحاتنا

مصلحة الضرائب توضح مزايا تقديم الإقرارات إلكترونيا .. فيديو

أجيري يعلن أسماء 15 لاعبا من الدوري للمنتخب استعدادا لـ سوازيلاند

حريق هائل في محطة كهرباء بالعاصمة السعودية.. فيديو

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

تعرف على علاج دوالي الساقين

لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

السيسي يدعو ملك البحرين للمشاركة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

يحيى الفخراني: انزعجت لتلقيبي بفنان المثقفين

فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو

العثور على جثة شاب مذبوحا داخل مصلى في إحدى قرى بني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو
مصلحة الضرائب توضح مزايا تقديم الإقرارات إلكترونيا .. فيديو
يوسف زيدان: والدي تزوج 6 مرات وعندي 11 أخا.. فيديو
السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟