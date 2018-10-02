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محافظات

إسكان الوادي: بيع 300 وحدة في مدينة الخارجة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابو العلمين
أعلن المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بيع 300 وحدة سكنية، بمساحة 110 م2، كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمشروع درة الوادى، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، في محافظة الوادى الجديد، بالعمارات أرقام (76 – 77 – 78 – 89 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 96)، بالقرعة العلنية، بالتنسيق الكامل مع محافظ الوادى الجديد.

وقال فرحات إنه سيتم قريبا الإعلان عن مواعيد سحب كراسات الشروط من بنك مصر– فرع الخارجة، والأولوية ستكون لقاطنى محافظة الوادى الجديد، ويشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز.

واوضح أن سعر الوحدة طبقًا للأسعار المذكورة بكراسة الشروط، ويتم سداد 10%، كجدية حجز، و10% عند التخصيص واستلام الوحدة، بحساب الصندوق ببنك مصر – فرع الخارجة، ويُسدد باقى الثمن نقدًا أو على أقساط نصف سنوية لمدة 10 سنوات وطبقًا لكراسة الشروط، ويتم تسليم الوحدات اعتبارًا من شهر يوليو 2019.

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