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أخبار البلد

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:57 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.
 
ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع اساسية بأسعار مناسبة.

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