يوسف زيدان: نشأت فى مجتمع قاس جدا.. فيديو

قال الكاتب والأديب يوسف زيدان، إن البعض يتخيل أننى شخص هجومي، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أنه لا يعرض في الإعلام سوى جزء بسيط مما توصل إليه من خلال أبحاثه وقراءاته المختلفة.



وأشار "زيدان"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، إلى أن كتابته تنحاز دائمًا لنصرة المظلوم، مشيرًا إلى أنه مستمع جيدًا لأي شخص يلجأ إليه لعرض مشكلته.



وأوضح أنه يتقبل تجربته الطفولية، ولكنه كان يحب أن يتربى في مسار مختلف كأن ينشأ في جزيرة مثلًا، منوها:" نشأت في مجتمع قاسي جدًا".