تربية نوعية عين شمس تنظم ندوة اعرف كليتك غدا للطلاب الجدد

أكد أبراهيم علي أبراهيم، رئيس أتحاد الطلاب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، أن الأتحاد ينظم ملتقي للطلاب الجدد تحت عنوان "أعرف كليتك" للعام الثاني على التوالي.



وأوضحت ندى مجدى عضوة بالأتحاد، أنه من المقرر بدأ فاعلياته يوم الثلاثاء الموافق ٢ من الشهر الجاري، ليبدأ من الساعة ١١ صباحًا حتي ٢ ظهرا ، بمدرج مجدى العدوى بالكلية.



جدير أن ملتقي "أعرف كليتك" يقوم به الأتحاد من أجل تشجيع الطلاب الجدد علي التفوق في الدراسة، ومساعدتهم في التعرف علي الأقسام الداخلية للكلية.