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رياضة

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:06 م
محمد أبو تريكة نجم
محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق
محمد رشاد
كشف عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي عن النادي المصري الأكثر شهرة في تونس وأبرز اللاعبين المشهورين هناك .

وقال مرعي فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي هو صاحب الشهرة الأوسع في تونس من بين الأندية المصرية ، أما على مستوى اللاعبين فمحمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق هو الأشهر والجميع يعرفه في تونس".

وعن سبب عدم انتقاله للأهلي أو الزمالك: "كنت أريد لعب موسم في الدوري التونسي ليكون بوابتي للاحتراف الأوروبي، وحتى الآن أسعى لتحقيق ذلك، لقد كنت قريبا من الانتقال للزمالك واتفقنا على كل شيء ولكن المفاوضات توقفت من طرفهم بشكل مفاجئ".

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