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ديني

نخب وشخصيات أردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:53 م
مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
محمد شحتة
استمر توافد زوار معرض عمان الدولي للكتاب على جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض، حيث أشادوا بما يتضمنه من إصدارات ومؤلفات تعكس الفهم الوسطي المعتدل للإسلام، وتدعو لترسيخ قيم التعايش والحوار بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.

وتفقد المطران جوزيف جبارة رئيس أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الكاثوليك، أركان الجناح وتصفح أبرز الإصدارات، معربا عن إعجابه الشديد بالجهود التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لنشر قيم السلام والتعايش، كما أشاد برفض فضيلته لمصطلح الأقليات، وتأكيده على استخدام مصطلح المواطنة، التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأكد "جبارة" أهمية نشر القيم والمفاهيم التي يدعو لها مجلس حكماء المسلمين في المجتمعات العربية والعالمية؛ لكونها تمثل الحل للعديد من المشكلات التي نعاني منها.

كما حظي الجناح باهتمام أعضاء مبادرات القراءة وروابط الثقافة الأردنية، الذين استمعوا لشرح من القائمين على الجناح حول أبرز الكتب المعروضة، والقيم والمبادئ التي يسعى مجلس حكماء المسلمين، لنشرها وترسيخ الوعي بها، بما يساهم في نشر السلام العالمي، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وخدمة القضايا الإسلامية والإنسانية العادلة.
نخب وشخصيات أردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب
نخب وشخصيات أردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب
نخب وشخصيات أردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب
نخب وشخصيات أردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب

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