ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تنفيذ 2623 إزالة إدارية وضبط 9295 مخالفة مرورية مختلفة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت مديرية أمن القاهرة حملة أمنية شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة ويتمكن من ضبط عددًا من المخالفات المتنوعة.


أسفرت جهود الحملة فى مجال المرافق عن تنفيذ 2623 إزالة إدارية، وضبط "424 مخالفة إشغال طريـــــــق، 86 بائعا متجولا، 27 عربة يد،10 بدون شهادة صحية، 93 حالة تلوث بيئة، 195 مخالفة إدارة بدون ترخيص، 3 لافتات إعلانية مخالفة، 8 فاترينات لبيع المأكولات، 8 تروسيكل لبيع فاكهة"- إستكمال 9 قرارات إزالة.

فيما تمكنت الحملة فى مجال المرور من ضبط 66 تعطيل حركة المرور، 1447 سحب تراخيص، 35 طمس لوحات، 78 انتظار فى الممنوع، 31 ملصقات ومعلقات، 199 مخالفة شروط الترخيص، 68 حظر سير النقل، 49 بدون رخصة قيادة، 68 بدون رخصة تسيير، 253 انبعاث دخان، 260 أمن ومتانة، 11 مركبة "توك توك"، 288 تصالح، بالإضافة إلى 6442 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك إستمرارًا للحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الإنضباط فى الشارع، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

أول فنانة عربية تطلق تطبيقها الخاص..فيديو

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

أمين الفتوى: الإطعام أولا قبل الصيام فى كفارة اليمين.. فيديو

طائرات مصر للطيران تحلق حاملة شعار منتدى شباب العالم

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

تعرف على علاج دوالي الساقين

عاصى الحلانى فى جولة غنائية بأوروبا

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

رسميا.. الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباريات الدوري ويقاضي المتجاوزين

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟