تنفيذ 2623 إزالة إدارية وضبط 9295 مخالفة مرورية مختلفة

شنت مديرية أمن القاهرة حملة أمنية شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة ويتمكن من ضبط عددًا من المخالفات المتنوعة.





أسفرت جهود الحملة فى مجال المرافق عن تنفيذ 2623 إزالة إدارية، وضبط "424 مخالفة إشغال طريـــــــق، 86 بائعا متجولا، 27 عربة يد،10 بدون شهادة صحية، 93 حالة تلوث بيئة، 195 مخالفة إدارة بدون ترخيص، 3 لافتات إعلانية مخالفة، 8 فاترينات لبيع المأكولات، 8 تروسيكل لبيع فاكهة"- إستكمال 9 قرارات إزالة.



فيما تمكنت الحملة فى مجال المرور من ضبط 66 تعطيل حركة المرور، 1447 سحب تراخيص، 35 طمس لوحات، 78 انتظار فى الممنوع، 31 ملصقات ومعلقات، 199 مخالفة شروط الترخيص، 68 حظر سير النقل، 49 بدون رخصة قيادة، 68 بدون رخصة تسيير، 253 انبعاث دخان، 260 أمن ومتانة، 11 مركبة "توك توك"، 288 تصالح، بالإضافة إلى 6442 مخالفة مرورية متنوعة.



جاء ذلك إستمرارًا للحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الإنضباط فى الشارع، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.