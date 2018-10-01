مدافع يوفنتوس يكشف عن كارثة تواجه الفريق نهاية الأسبوع

أكد أندريا بارزالي، مدافع يوفنتوس، أن مواجهة يونج بويز السويسري، غدًا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، لن تكون سهلة على الإطلاق.



وقال بارزالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "غدًا سنخوض ثاني مباراة لنا في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا ومن المهم للغاية بالنسبة لنا الفوز، ومواصلة حصد النقاط".



وأضاف: "إنها مباراة صعبة، لأن في دوري الأبطال كل مباراة صعبة، وكل فريق يلعب بحماس كبير، ونسعى لتقديم أداء رائع وحصد الثلاث نقاط".



وتابع: "استعداداتي؟ من الواضح أن الأمور قد تغيرت في السنوات الأخيرة، فهي جزء من مهنة لاعب كرة قدم، وتحسنت بالتأكيد جسديًا، فأنا أكثر تحسنا عما كنت عليه منذ بضع سنوات".



وواصل: "بدأنا الموسم بشكل مثالي، ولكن كانت هناك صدمة في نهاية الأسبوع عندما أعلن المدير العام جوزيبي ماروتا رحيله، وشخصيا آسف على هذا القرار لأنه مدير رائع".



وأتم: "على المستوى الشخصي من الصعب إيجاد مثل هذا النوع من المديرين، الذي يمكن الحديث معهم بهدوء وأمان، والتعامل باحترافية شديدة، وأتمنى له حظا سعيدًا".