يوسف زيدان: والدي تزوج 6 مرات وعندي 11 أخا.. فيديو

قال الكاتب يوسف زيدان، إن عمته كانت أقرب له من والدته، مضيفًا: "والدي تزوج 6 مرات، ولدي 11 أخًا، وتربيت في بيت جدي لأمي، وكان شخصًا صارمًا".



وأضاف "زيدان" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم محمد الباز، أنه لا يحب أن يعيد مسار حياته مرة أخرى، كونه نشأ في مجتمع ليس منفتحًا، ولا يرحب بالحوار، لافتًا إلى أن كتاباته تنحاز لنصرة المظلومين، وأنه يستمع جيدا لمن يسعون لعرض مشاكلهم.



وأوضح أنه في بداية حياته كان رافضا لفكرة التصوف، ومع مرور الوقت أدرك قيمة الفكرة، التي تبعد كثيرا عما نعرفه بالدراويش، موضحًا أن المعنى الحقيقي للتصوف هو كل ما هو مضاد للنمط التقليدي، وهناك خلط بين التصوف في العادة الإنسانية والعبادة.