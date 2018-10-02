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برلمان

نائب: الرئيس السيسي مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة منذ توليه المسئولية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
ثمن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قدمها من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما القرارات الأخيرة التي اتخذها فى صالحهم، خلال افتتاحه الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية.

وأشار "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك خطوات متراكمة وقرارات، تؤكد مدى اهتمام الرئيس السيسي بهذه الفئة من توليه الرئاسة، أهما تخصيصه عام 2018، لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة من صندوق تحيا مصر لهم أيضًا.

كان الرئيس السيسي كلف وزير الدفاع، خلال افتتاحه مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، بإنشاء مركز لذوي الاحتياجات، فضلًا عن تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.

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