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أخبار البلد

سفيرا أفغانستان وبولندا يصلان القاهرة لتولي مهام عملهما

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، المستشار محمد محق سفير أفغانستان الجديد في القاهرة، وأيضا سفير بولندا الجديد، لبدء فترة عملهما كسفيرين عن دولتيهما في مصر.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن سفير أفغانستان وصل على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة، بينما وصل سفير بولندا على متن الرحلة المصرية القادمة من فيينا.

وأضافت المصادر، أنه تم استقبال السفيرين باستراحة كبار الزوار بالمطار، وإنهاء إجراءات وصولهما من خلالها.

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