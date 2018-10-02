ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى (القاهرة 24/ 33، وسط الدلتا 24/ 32، الإسكندرية 21/ 29، بلطيم 24/ 29، مطروح 19 /29، السلوم 17/ 29، سيوة 18/ 34، بورسعيد 26 /29، دمياط 25/ 28، العريش 24 /30، رفح 19/ 30، الإسماعيلية 21/ 34، السويس 22 /33، رأس سدر 26 /33، نخل 23 /32، نويبع 29/ 33، طابا 24 /34، كاترين 22/ 23، الطور 27 /32، شرم الشيخ 31/ 37، الغردقة 29/ 38، مرسى علم 29/ 36، الفيوم 25/ 36، بني سويف 25/ 36، المنيا 26/ 36، أسيوط 22 /36، سوهاج 24 /39، قنا 27 /40، الأقصر 28 /41، أسوان 29 /42، أبوسمبل 28/ 42، الوادي الجديد 30/ 40، شلاتين 27 /35، ابو رماد 28 /34، راس حدربة 29/ 33، حلايب 29 /33).

ترشيحاتنا

أغرب طريقة لعلاج الصلع الهندية.. ستصيبك بصدمة

محمد صبحي في المصري أفندي: قفلت على محمد خير الأوضة

طريقة عمل سمك بلطي بالكاري

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

الحكومة اليابانية تتقدم باستقالتها

نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

مؤمن زكريا: ظلمنا أمام الوداد في النهائي السابق.. وسنعوض هذا العام.. فيديو

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

محمد صلاح: كنت أتمنى اللعب بجوار صالح سليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

جدل حول وفاة طالب جامعي بالمنيا.. الأهل: صعق نتيجة الأمطار.. والصحة: الجثة بها إصابات والسبب مجهول

هاني رمزي عن استبعاد فتحي وعبد الشافي والسعيد: السن له أحكام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟