ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى (القاهرة 24/ 33، وسط الدلتا 24/ 32، الإسكندرية 21/ 29، بلطيم 24/ 29، مطروح 19 /29، السلوم 17/ 29، سيوة 18/ 34، بورسعيد 26 /29، دمياط 25/ 28، العريش 24 /30، رفح 19/ 30، الإسماعيلية 21/ 34، السويس 22 /33، رأس سدر 26 /33، نخل 23 /32، نويبع 29/ 33، طابا 24 /34، كاترين 22/ 23، الطور 27 /32، شرم الشيخ 31/ 37، الغردقة 29/ 38، مرسى علم 29/ 36، الفيوم 25/ 36، بني سويف 25/ 36، المنيا 26/ 36، أسيوط 22 /36، سوهاج 24 /39، قنا 27 /40، الأقصر 28 /41، أسوان 29 /42، أبوسمبل 28/ 42، الوادي الجديد 30/ 40، شلاتين 27 /35، ابو رماد 28 /34، راس حدربة 29/ 33، حلايب 29 /33).