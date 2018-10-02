حصر احتياجات مدارس الصم والتربية الفكرية بالوادى الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حصر جميع مطالب مدراس الصم والتربية الفكرية على مستوى المحافظة لتوفيرها لهم، مشددًا على ضرورة تشغيل وحدة قياس السمع بالمحافظة وذلك لتخفيف العبء على المرضى من مشقة السفر إلى المحافظات المجاورة.



جاء ذلك خلال جولته بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالمدرسة، ، حيث التقى بالعاملين بالمدرسة واستمع خلال اللقاء إلى أهم متطلباتهم.



كما طالب المحافظ بسرعة إعداد مقترح متكامل لتطوير المدرسة ودعمها بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة ( إداريا – فنيًا – تعليميًا ) ، وتركيب مطب صناعي أمام المدرسة وذلك للحفاظ على التلاميذ، وكذلك حصر جميع المكفوفين لتقديم كافة الرعاية اللازمة لهم.



كما ووجه الزملوط بضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمدارس الصم والبكم بمراكز متخصصة لتساهم في تطوير وتنمية قدراتهم ولإخراج أجيال من الطلاب قادرة على الاندماج الطبيعي في المجتمع، وكذلك دراسة تنظيم زيارات ميدانية ورحلات للطلاب للتعرف على معالم المحافظة ودمجهم اجتماعيًا.

