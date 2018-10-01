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أخبار العالم

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
قررت روسيا إضافة تحدٍ جديد إلى تنافسها مع الولايات الولايات المتحدة فى عقر دارها، عبر استعراض أحدث وأخطر أسلحتها التي أبهرت الجميع.

ونشر حساب "روسيا في أمريكا" التابع للسفارة الروسية في واشنطن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "تخيل أنك تحلق فوق مستوى عالٍ بحيث يبدو العالم كرويا والسماء سوداء، مقاتلة (ميكويان - ميج 31) هي الطائرة النفاثة الوحيدة في العالم التي تجعل من الممكن الطيران على حافة الفضاء".

ونشر الحساب الروسي روابط أخرى تقود إحداها إلى موقع قناة "روسيا اليوم"، التي أعادت بث وثائقي عن المقاتلة الخارقة، تكشف فيه عن أهم إمكانياتها.

وعرض الفيلم الوثائقي أهم ميزة في طائرات "ميج-31"، وهي سرعتها العالية وقدرتها على حمل الصواريخ والإقلاع وإطلاقها نحو الأهداف المحددة في غضون دقائق معدودة.

ويطلق حلف شمال الأطلسي على هذه المقاتلات اسم "Foxhound"، وهي مخصصة لاعتراض الأهداف الجوية بعيدة المدى، التي تعجز المقاتلات الاعتراضية التقليدية عن الوصول إليها، حيث يعتبر الناتو روسيا ألد أعداءه منذ خمسينات القرن الماضي.

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