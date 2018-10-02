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اقتصاد

رواد 2030 يعلن أسماء المؤهلين للمقابلات الشخصية لبرنامج إتقان مهارات العمل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والأصلاح الأداري، أمس، عن من وقع عليهم الاختيار للتأهيل لمرحلة المقابلة الشخصية لبرنامج "اتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية في مجال ريادة الأعمال.

ومن جانبها أكدت د. هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن برنامج "اتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" يهدف في الأساس إلي تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمى فى المستقبل، ومساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريع جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح فى مختلف مجالات الشركات الناشئة، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030 الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت د.غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، إلي أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، وإدارة المخاطر، وإدارة التسويق، وإدارة العمليات والجودة، وتشجيع الابتكار، والموارد البشرية لرجال الأعمال، والتمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة إلى أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق على أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية.

أضافت خليل أنه تقدم لمنحة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" عدد كبير من المرشحين، وقد انطبقت الشروط علي عدد 500 مرشح لمرحلة المقابلات الشخصية، مشيرة إلي أنه يمكن الاطلاع علي اسماء المرشحين من خلال الرابط http://bit.ly/2DJaVLu علي الموقع الرسمي لمشروع رواد 2030.

يذكر أن مشروع رواد 2030 كان قد أعلن عن معايير وشروط اختيار المشاركين فى البرنامج والتى تمثلت فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية بشكل متوسط على الأقل. وكذلك الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج فى عطلات نهاية الأسبوع لمدة 4 شهور، وقد تمت إتاحة استمارة التقدم للبرنامج من خلال الموقع الالكترونى لمشروع رواد 2030 (www.Rowad2030.com).

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رواد 2030 يعلن أسماء المؤهلين للمقابلات الشخصية لبرنامج إتقان مهارات العمل

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