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محافظات

افتتاح ثاني حديقة حيوان بالوادي الجديد خلال العيد القومي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:47 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سرعة الانتهاء من جميع الاعمال والاجراءات الورقية المطلوبة الخاصة بحديقة الحيوان التى يتم تنفيذها بمدخل مدينة الخارجة وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي الموافق الثالث من اكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة الزملوط لحديقة الحيوانات الأليفة الجاري إنشاؤها شمال مدينة الخارجة ، حيث اطلع على سير العمل بها واستمع الى مطالب واحتياجات القائمين عليها .

كما أشار المحافظ الى ضرورة تسوية وتمهيد الموقع الخارجي وعمل مجسمات ورسومات بيئية امام الحديقة كمظهر جمالي ودراسة توصيل مصدر مياه للحديقة مؤكدا دعمه الكامل لجميع المشروعات والأفكار غير التقليدية والتي توفر فرص عمل للشباب.

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