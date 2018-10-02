بعد إصدار الزراعة قرارا بتنظيم مناحل العسل وترخيص المشروعات على الأراضي الزراعية..الفلاحين: لا بد من التوسع في مشروعات إنتاج العسل..يجب سحب التراخيص حال تغيير النشاط

نقيب الفلاحين: لا بد من التوسع في مشروعات إنتاج العسل

اتحاد الفلاحين: يجب سحب تراخيص مناحل العسل حال تغيير النشاط

يجب السعي لوجود سلالات جديدة من النحل للحصول على أصناف جديدة من العسل



قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارًا وزاريًا ينظم صناعة مناحل العسل وينص على السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضى الزراعية القديمة داخل الزمام، وعلى الأراضى المستصلحة حديثًا، على أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر، مع السماح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام لمناحل العسل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية لحين تقنين الأوضاع.



من ناحيتها أكدت الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن هذا القرار الذى ينظم صناعة مناحل العسل ومنتجاتها كان من الضروريات الملحة وخاصة أنه كان لايوجد أى قرار أو تشريع ينظم تلك الصناعة الحيوية والتى تعد من الأنشطة الزراعية, والمهن الهامة التى يمتهنها عدد لايستهان به.



استطلع صدى البلد آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.



في البداية طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بالرقابة على المناحل وتصنيع العسل، وذلك لانتشار ظاهرة "غش العسل" وخلطه بالسكر.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجب أن يتم التوسع في المشروعات الصغيرة لإنتاج العسل في القرى والنجوع، وذلك كونها تتميز بانتشار المزارع والورود التي يتغذى عليها النحل.



وتابع نقيب عام الفلاحين، أن على وزارة الزراعة جلب أصناف جديدة من النحل والسعي المستمر إلى وجود أصناف جديدة إضافة إلى توعية الفلاح والمزارع بتربية النحل وتوفير له الأدوات اللازمة.



وأكد أبو صدام أن وزارة الزراعة قد أعلنت في شروطها أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر وهو شرط جيد حتى لا يتعرض المواطنون لأى أخطار.



كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن قرار وزارة الزراعة بتنظيم مناحل العسل وترخيص المشروعات على الأراضي الزراعية أمر جيد ولكن ما نخشاه أن يتم التحايل على القانون بعد الحصول على التراخيص لانشاء المناحل ويتم تغيير النشاط.



أضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة إلغاء النشاط وسحب التراخيص في حالة تغيير النشاط من مزرعة للنحل إلى أى شيء أخر لذا يجب تشديد الرقابة والمتابعة من الوزارة.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن عسل النحل له فوائد عديدة لذا يجب استنباط سلالات جديدة من النحل للحصول على أصناف عديدة من العسل.