نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ندوة صدى البلد: تحويلات المغتربين تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام ومشروع جديد لإنتاج الحديد والصلب باكتتاب الجاليات.. فيديو وصور

تحويلات المغتربين تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام

مشروع جديد لإنتاج الحديد والصلب باكتتاب عام للمصريين بالخارج

منتدى المصريين بالخارج لوبي جديد للدفاع عن مصر

السفارات المصرية يجب أن تشارك في الترويج لمشروعات مصر بالخارج





كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد في السعودية، العديد من الملفات والقضايا الخاصة بأبناء مصر في الخارج، وما يقدمه الاتحاد الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الهجرة والدولة.توقع حنفي، أن تصل تحويلات المصريين بالخارج بنهاية 2018 إلى 30 مليار دولار.وقال "حنفي"، في ندوة بموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الاستثمارات الخارجية بلغت في العامين الماضيين إلى 60 مليار دولار، وهو رقم كبير ومشجع على الاستثمار في مصر.وأوضح أن إدخال خدمة البريد على حوالات المصريين بالخارج يكون لها دور في التيسير على المغتربين، وذلك في عملية الحوالات، مما سيكون له دور أثر إيجابي على زيادة تحويلات المصريين في الخارج.وتابع أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج لديه استثمارات في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هناك مشروع جديد في مجال الحديد والصلب بالتعاون مع إحدى شركات القطاع العام، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيله حاليا.وأضاف أن المشروع سوف تطرح أسهمه للاكتتاب في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك خط كامل للمصريين بالخارج، لافتا إلى أنه تم عرض المشروع في منتدى المصريين بالخارج الذي أطلقته وزارة الهجرة مؤخرا.وأشار إلى أنه تم عرض بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجال الإنتاج الغذائي والاخشاب وأجهزة الكمبيوتر في المنتدى، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الدولة بالمشاريع التي تم طرحها.وقال حنفي، إن منتدى "سجل كيانك بالخارج واستعد لمؤتمرك في الداخل" الذي أطلقته وزارة الهجرة، له دور إيجابي لصالح مصر والمصريين بالخارج.وأضاف أن الهدف من المنتدى لم شمل المصريين بالخارج في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يكون بمثابة لوبي للدفاع عن مصر في المحافل الدولية.وأوضح أن عقول مصر في الخارج كانت مفاجأة للمصريين بالخارج بوجود هذا الكم من العلماء المغتربين، وهو ما جعل وزارة الهجرة تبدأ بالإعلان عن مشاريع استثمارية بتنفيذ من علماء مصر بالخارج.ولفت إلى أن الحكومة نجحت في الترويج للمشروعات القومية ولكن ليس بالشكل الذي نريده أو بالشكل المطلوب.واستكمل، يجب أن يكون الترويج بشكل أكبر وأن يكون للسفارات المصرية بالخارج دور في الترويج لمشروعات مصري القومية عن طريق القناصل أو المستشار الإعلامي للسفارات المصرية.وأوضح أن هيئة الاستثمار يجب أن يكون لها دور أكبر من ذلك في الترويج للمشروعات، موضحا أن هناك زيادة كبيرة من المستثمرين العرب للاستثمار بمصر.